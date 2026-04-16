Семин посоветовал тренеру РПЛ управлять своими эмоциями

Российский тренер Юрий Семин посоветовал наставнику махачкалинскому «Динамо» Вадиму Евсееву управлять своими эмоциями, передает «Чемпионат».

«Вадим был эмоциональным футболистом и стал эмоциональным тренером. Это хорошо, но нужно управлять своими эмоциями. Мне нравится, как играет его команда. «Динамо» играет агрессивно, хорошо подготовлены физически», — сказал Семин.

Во флеш‑интервью после матча 23‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики» (2:2) специалист за 37 секунд 12 раз выругался матом, обсуждая использование VAR в моменте с первым голом соперника.

50-летний тренер возглавляет «Динамо» с декабря 2025 года. Ранее по ходу карьеры Евсеев работал в «СКА-Хабаровске», «Уфе», «Шиннике», «Факеле», «Ленинградце» и других российских клубах.

Ранее Евсеева призвали дисквалифицировать на десять матчей.