У Асенсио сохраняются проблемы с желудком, сегодня провели дополнительные обследования. Защитник «Реала» пропустил матч с «Баварией» из-за гастроэнтерита

Sports.ru

У Рауля Асенсио сохраняются проблемы с желудком.

У защитника "Реала" сохраняются проблемы с желудком
© Sports.ru

Защитник «Реала» Рауль Асенсио продолжает испытывать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Ранее 23-летний испанец не вошел в заявку мадридцев на ответный матч с «Баварией» (3:4) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Сообщалось, что он не сможет сыграть из-за гастроэнтерита.

По информации El Chiringuito TV, у Асенсио по-прежнему сохраняются проблемы с желудком. Сегодня утром ему пришлось пройти дополнительные медицинские обследования.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости