Названы самые посещаемые матчи Кубка России

Пять матчей на стадионе «Газпром Арена» в Санкт‑Петербурге вошли в десятку самых посещаемых матчей сезона‑2025/26 в Кубке России, информирует пресс‑служба турнира.

Встреча «Зенита» и «Спартака» (0:0, 6:7 – по пенальти) в полуфинале Пути регионов, которая собрала больше 50 тысяч болельщиков (52 120 человек) по посещаемости заняла первое место.

Самые посещаемые матчи Кубка России сезона‑2025/26:

«Зенит» — «Спартак» — 52 120 человек

«Зенит» — «Рубин» — 35 161

«Спартак» — «Динамо» Москва – 34 463

«Краснодар» — ЦСКА – 31 596

«Спартак» — «Локомотив» — 31 019

«Зенит» — «Динамо» Москва – 27 186

«Зенит» — «Ахмат» — 25 464

«Крылья Советов» — ЦСКА – 24 902

«Зенит» — «Оренбург» — 24 655

ЦСКА – «Локомотив» — 24 256

«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов в среду, 6 мая. Ответный матч финала Пути РПЛ между «Краснодаром» и московским «Динамо» состоится на следующий день.