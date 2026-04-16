Бернарду покинет «Ман Сити»

Бернарду Силва покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона.

Португальский полузащитник объявил о своем решении в соцсетях. «Манчестер Сити» также подтвердил уход Бернарду.

Бернарду выступает за «Сити» с 2017 года. В составе «горожан» он выиграл 19 трофеев, включая Лигу чемпионов и 6 титулов в АПЛ.