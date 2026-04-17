Самые серьёзные упущенные чемпионские отрывы в футболе: Арсенал, Ливерпуль, МЮ, Реал, Локомотив, Монако, Ньюкасл, Аякс, Байер

Здесь и классические «МЮ» с «Ньюкаслом», и бездарный финиш «галактикос», и многое другое. Пара примеров из России тоже на месте!

От 12 очков до краха: самые болезненные чемпионские провалы последних лет
«Арсенал» непрерывно лидирует в АПЛ аж с 7-го тура. Уже после 9-го он вёз далеко не безупречному в этом сезоне «Манчестер Сити» шесть очков. В марте отрыв и вовсе увеличивался до девяти очков при матче у «горожан» в запасе. Однако стоило лондонцам уступить дома «Борнмуту» в апреле, как тут же запахло жареным. Да ещё и на фоне поражения во встрече с «Сити» в финале Кубка лиги и вылета из Кубка Англии (там «Арсенал» проиграл «Саутгемптону» из Чемпионшипа).

В воскресенье команды Пепа Гвардиолы и Микеля Артеты схлестнутся друг с другом. Если «Ман Сити» победит и там, и в перенесённой игре с «Кристал Пэлас», разрыв полностью растает. А учитывая параллельную занятость «Арсенала» в ЛЧ, назвать его фаворитом в чемпионской борьбе в таком случае будет сложно.

Впрочем, лондонцы создали приличный задел, имели право на ошибку и ещё ничего не упустили. А пока вспомним несколько классических примеров за последние 30 лет, где отстающие нагоняли и ликвидировали крупные отставания – прямо как в биатлонной гонке преследования. Пойдём в хронологическом порядке.

«Ньюкасл» против «Манчестер Юнайтед» в сезоне-1995/1996

Январь: 12 очков отрыва «Ньюкасла» от «МЮ» Май: четыре очка отставания и второе место

«Манчестер Юнайтед» в 1995-м отдал чемпионство «Блэкберну» и организовал перестройку: ушли лидеры вроде Пола Инса, Марка Хьюза и Андрея Канчельскиса, а на замену им подтянулись совсем юнцы – выпускники собственной академии Пол Скоулз, Никки Батт, Дэвид Бекхэм, братья Гари и Фил Невиллы. Сменить обстановку хотел и отбывавший длительную дисквалификацию за культовое кунг-фу против болельщика Эрик Кантона. Но будущий сэр Алекс Фергюсон уговорил француза остаться.

Экс-игрок «Ливерпуля» Алан Хансен смело утверждал: «Вы не можете что-либо выиграть с детьми». И «Юнайтед» действительно летел 12 очков монструозному «Ньюкаслу» Кевина Кигана с забивным Лесом Фердинандом и технарём Давидом Жинола. Однако с конца февраля конкурент расклеился и собрал всего пять побед. Тогда как «птенцы Ферги», как их прозвали в Англии, выиграли 13 раз в 15 решающих турах! Кантона за тот отрезок наколотил 10 голов.

Драматичности добавляет и то, что «Ньюкасл» мог и должен был забрать первое за 69 лет золото. Теперь серия достигла практически 100 лет. Нельзя не упомянуть и других триумфаторов того сезона, таких как Петер Шмейхель, Райан Гиггз, Энди Коул, Ли Шарп, Стив Брюс и, конечно, великий и ужасный Рой Кин.

«Манчестер Юнайтед» против «Арсенала» в сезоне-1997/1998

Декабрь: 10 очков отрыва «МЮ» от «Арсенала» Май: одно очко отставания и второе место

Культовые времена, когда и зародилось грандиозное противостояние Фергюсона с Арсеном Венгером. Второй прибыл в Англию в 1996-м и тут же зацепил третье место. Но ему было мало. Французский тренер пригласил в «Арсенал» много соотечественников. Рэй Парлор рассказывал, как перед начало сезона он и другие англичане «канониров» кутили в пабе, пока их партнёры из Франции покуривали в кафе. «И как команда собирается выиграть лигу? Мы все напились, эти – пыхтят», – резюмировал полузащитник.

Первый круг оправдал ожидания Парлора: «Арсенал» закончил его шестым, тогда как «МЮ» возвышался надо всеми. В какой-то момент лондонцы отставали по потерянным очкам на 13 очков, и один из букмекеров досрочно выплатил клиентам деньги за титул «Юнайтед». Большая ошибка. С 26 декабря по 3 мая Деннис Бергкамп, Марк Овермарс, Иан Райт, Патрик Виейра и Эммануэль Пети ни разу не уступили, да и вничью сыграли всего трижды. Вот и репетиция сезона «непобедимых», который случился через шесть лет.

«Арсенал» дал огромную фору и при этом стал чемпионом за два матча до финиша. Ещё и параллельно завоевал Кубок Англии. Всё это стало мощнейшей моральной пощёчиной для Фергюсона. Стив Макларен позже работал в штабе шотландца и вспоминал: «Я почти не спал первые полгода в клубе. Каждый день Алекс повторял, что мы должны обыграть «Арсенал», чего бы нам это ни стоило».

И не зря. Семь очков отставания от «Арсенала» в сезоне-2002/2003 ликвидировал уже сам «Манчестер Юнайтед»

«Байер» против дортмундской «Боруссии» в сезоне-2001/2002

Апрель: пять очков отрыва «Байер» от «Боруссии» Д Май: одно очко отставания и второе место

Да, пять очков отрыва – слишком мелко для попадания в такой список. Если бы сюда попали все такие отыгрыши, вы бы читали этот текст минимум пару недель. Однако здесь отрыв образовался за три тура до финиша! И «Байер» вдобавок запорол ещё две гонки за титулом, став «Неверкузеном»! Клаус Топмёллер собрал безумно крутую и вместе с тем невезучую команду: Михаэль Баллак, Оливер Нойвилль, Зе Роберто и Бернд Шнайдер, Лусио и Йенс Новотны, вратарь-пенальтист Ханс-Йорг Бутт.

Они заслуживали хотя бы один трофей. Пусть даже утешительный Кубок Германии. Только начинавший европейскую карьеру Димитар Бербатов даже открыл счёт в финале с «Шальке». Бесполезно – 2:4. В ЛЧ леверкузенцы обставили «Лион», «Арсенал», «Ювентус», «Ливерпуль» и «МЮ». «Реал» в решающем матче не пополнил список из-за чудо-гола Зинедина Зидана. А на финише Бундеслиги «Байер» придавили поражения в матчах с «Вердером» и «Нюрнбергом».

Победа во встрече с «Гертой» в последнем туре не помогла: это потом дортмундская «Боруссия» не раз упускала своё на финише, а тогда подарками воспользовалась. «Перед игрой я надеялся, что футбольная справедливость восторжествует. После неё же выл как собака. Прекратил плакать, только когда обнял Баллака. Мне нужно было его как-то успокоить», – горевал Топмёллер.

«Реал» против «Валенсии» в сезоне-2003/2004

Февраль: восемь очков отрыва «Реала» от «Валенсии» Май: семь очков отставания и четвёртое место

«Валенсия» первой половины 2000-х – одна из самых невезучих команд в истории. Всё-таки дважды подряд забиралась в финал Лиги чемпионов и оба раза смотрела на торжествующих соперников. Но было это при Экторе Купере. Сменивший его Рафаэль Бенитес тоже дал жару. Только титулы не упускал, а, наоборот, вырывал их с мясом. Особенно показателен сезон-2003/2004.

«Барселона» Франка Райкарда только набирала мощь, не претендуя на чемпионство. Зато мадридские «галактиос» с Роналдо, Раулем, Луишем Фигу, Зинедином Зиданом, Дэвидом Бекхэмом и Роберто Карлосом шли напролом. Пока в 11 последних турах не устроили удивительные поддавки, выиграв всего три раза. «Реал» не попал даже в топ-3! Тогда Флорентино Перес наверняка осознал безмерную глупость размена Висенте дель Боске на Карлуша Кейруша.

Валенсийцы же с Сантьяго Канисаресом, Роберто Айялой, Рубеном Барахой, Пабло Аймаром, юрким Висенте и супербомбардиром Мистой выдали 10-матчевую серию без поражений и оформили второе чемпионство за три года. Можно было позволить себе и проиграть в последних двух турах. Параллельно они ещё и Кубок УЕФА прикарманили, после чего Бенитеса сманил к себе «Ливерпуль».

«Монако» против «Лиона» в сезоне-2003/2004

Январь: восемь очков отрыва «Монако» от «Лиона» Май: четыре очка отставания и третье место

И снова о неудачниках начала нулевых. Гегемонию «Лиона» с семью подряд чемпионствами вполне мог прервать «Монако». Да только не выдержал собственного темпа и борьбы на двух фронтах. Монегаски под руководством Дидье Дешама в 2004-м гнались и за золотом Лиги 1, и за победой в ЛЧ. Однако на финише сезона нигде не преуспели.

Дадо Пршо, Людовик Жюли, Фернандо Морьентес, Жером Ротен и молодой Патрис Эвра оторвались на восемь очков сразу от «Лиона», «ПСЖ» и «Сошо». Заодно выдав в ЛЧ два суперразгрома: 4:0 с АЕКом и аж 8:3 с «Депортиво». Еврокубковый поход забирал все силы: команда из княжества с трудом прошла «Локомотив» и «Реал» благодаря правилу выездного гола, а в полуфинале сломила сопротивление «Челси». В Лиге 1 же «Монако» поразил ничейный вирус: только семь побед с середины января, отрыва как и не бывало.

«Лион» с Флораном Малуда, Пеги Луйиндула, Эдмилсоном, Грегори Купе и магистром штрафных Жуниньо Пернамбукано на том же промежутке победили 14 раз. Выше «Монако» прыгнул и «ПСЖ». В финале ЛЧ монегасков ещё и смачно добил «Порту» Жозе Моуринью – 3:0. Дешам грустил: «Мы провели фантастический сезон и полностью отдали себя футболу. Остаться в итоге без титула – серьёзный психологический удар. Мои игроки заслужили большего».

«Локомотив» против ЦСКА в сезоне-2005

Сентябрь: семь очков отрыва «Локомотива» от ЦСКА Май: шесть очков отставания и второе место

ЦСКА образца 2005 года – самая успешная команда в российской истории. Вместе с Кубком УЕФА армейцы ещё и оформили «золотой» дубль внутри страны. Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, братья Березуцкие, Евгений Алдонин, Ролан Гусев, суперсвязка Даниэл КарвальоВагнер Лав – этим парням было всё по плечу. В том числе отыгрыш семиочкового отставания за восемь туров до финиша.

«Локомотив»-2005 тоже был силён. Что ни имя, то глыба: опытные Сергей Овчинников, Вадим Евсеев, Сергей Гуренко и три Дмитрия – Сенников, Хохлов и Лоськов, молодые Динияр Билялетдинов, Марат Измайлов и Дмитрий Сычёв. Подвели их два фактора: уход в сборную России Юрия Сёмина и тяжёлая травма Сычёва в августе. За весь сезон «Локо», тогда ещё действующий чемпион, проиграл лишь два раза. Всё испортили 14 ничьих.

Сменщик Сёмина Владимир Эштреков вспоминал: «Травма Сычёва сильно сказалась на нас. Именно она имела решающее значение. Дмитрий умел поставить точку в матче. В составе «Локомотива» не нашлось того, кто смог бы его заменить. У нас были нападающие, но по уровню они уступали. Главная проблема возникла в завершении – не нашлось футболиста, который впереди мог воплотить в гол то, что ребята создавали».

«Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити» в сезоне-2011/2012

Апрель: восемь очков отрыва «МЮ» от «Сити» Май: равенство очков и второе место по дополнительным показателям

«Манчестер Сити» за последние 14 лет стал чемпионом Англии восемь раз. Большинство из этих титулов он завоёвал буднично – многие уже и не вспомнят, как именно. Однако их первое золото в эпоху денежного вливания шейхов точно незабываемо. Оцените два настроения Роберто Манчини. Вот что тренер говорил в апреле: «Я никогда не делал ставок, но если бы меня спросили, я бы посоветовал ставить на «МЮ». Мы хотим достойно завершить сезон, однако чемпионская гонка закончена».

А вот что – спустя три недели: «Невероятно, мне трудно в это поверить. Эта победа – для наших болельщиков, они ждали 44 года. Сумасшедший сезон, сумасшедшая концовка!»

«МЮ» Давида де Хеа, Рио Фердинанда, Майкла Кэррика и Уэйна Руни не ощущал сопротивления, победив 25 раз за первые 32 тура. А потом бам – 0:1 с «Уиганом», 4:4 с «Эвертоном» с двумя пропущенными после 80-й минуты голами и, наконец, 0:1 в дерби.

В последнем туре «Сити» «горел» «КПР» 1:2 и затащил победу уже в компенсированное время! Эти кадры чистого безумия с голом Агуэро вы наверняка помните. Фергюсон называл 13 мая 2012 года, без преувеличения, худшим днём в своей жизни. А повидал он немало. Вечными героями «голубой» части Манчестера стали Серхио Агуэро и Эдин Джеко (он до сих пор тащит!), Давид Сильва и Яя Туре, Пабло Сабалета, Венсан Компани и Джо Харт.

«Зенит» и «Локомотив» против ЦСКА в сезоне-2013/2014

Октябрь: 11 очков отрыва «Зенита» от ЦСКА Март: девять очков отрыва «Локомотива» от ЦСКА Май: одно очко отставания у «Зенита» и второе место, пять очков отставания и третье место у «Локо»

Десятилетие спустя на чемпионство в последнем туре РПЛ тоже претендовали три команды. Но если в 2024-м ситуация скорее напоминала «разборку кривого, косого и глухого» («Зенит», «Краснодар» и московское «Динамо» всё время спотыкались), то в 2014-м всё было иначе. По крайней мере, если судить по всей дистанции и количеству набранных очков.

Поначалу доминировал «Зенит» Лучано Спаллетти: Халк и Мигел Данни сокрушали соперника за соперником и за первые 14 туров накопили 35 очков. Но потом всё сломалось. Уже при Андре Виллаш-Боаше петербуржцы выиграли в шести турах кряду, вот только этого не хватило. Застоем конкурента воспользовался «Локомотив» Леонида Кучука с Ведраном Чорлукой и Даме Н'Дойе, лидируя вплоть до 24-го тура.

ЦСКА же конкретно барахлил при Леониде Слуцком. До марта, после чего с 21-го тура очков не терял. Попутно обыграв и «Зенит», и «Локомотив». «Весеннее чемпионство навсегда вписано в историю клуба золотыми буквами, а тот невероятный триллер, в ходе которого оно было добыто, ещё долго будет вспоминаться болельщиками», – гордился тренер. Сейду Думбия, Зоран Тошич, Ахмед Муса, Понтус Вернблум – при взгляде на такой состав легионеров и сравнении его с нынешним армейским болельщикам должно быть безумно грустно.

«Ливерпуль» против «Манчестер Сити» в сезоне-2018/2019

Декабрь: семь очков отрыва «Ливерпуля» от «Сити» Май: одно очко отставания и второе место

Тот случай, когда проигравшую сторону упрекнуть-то особо и не в чем. Набрать 97 очков и всё равно не примерить на себя золотые медали – что-то за гранью. Такой показатель – рекордный для нечемпионов топ-5 лиг за всю историю. Предыдущее антидостижение принадлежало «Реалу» – 96 очков в сезоне-2009/2010. Чёрт возьми, да «Ливерпуль» проиграл-то за весь сезон АПЛ лишь раз! «Манчестер Сити» – четырежды. Но и допустил всего две ничьих против семи у мерсисайдцев.

Алисон отыграл «на ноль» 21 матч. Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон, Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане тоже находились в прайме. Юрген Клопп при этом умудрялся излучать спокойствие: «Выдающийся сезон. У нас был достойный конкурент, и он хорошо справился с задачей – у них 198 очков в двух сезонах. Это невероятно. Мы сделали большой прыжок в плане развития. Парни подталкивали себя к переходу на новые уровни, я люблю такое, и это развитие не закончилось. Я просто хотел, чтобы мы справились с этой ситуацией для собственного будущего. Ребята сделали это, так что я счастлив», – философствовал тренер.

«Ливерпуль» приговорили шесть ничьих с конца января по начало марта. «Манчестер Сити» с неувядающим Агуэро и лучшей версией Рахима Стерлинга параллельно одержал 14 побед кряду на финише. А план Клоппа с заделом на будущее действительно сработал: в том же 2019-м клуб победил в Лиге чемпионов, в 2020-м – всё-таки вскарабкался на трон в АПЛ.

«Ботафого» против «Палмейраса» в сезоне-2023

Август: 13 очков отрыва «Ботафого» от «Палмейраса» Май: шесть очков отставания и пятое место

Добавим немного экзотики и заглянем в Бразилию. По потерянным «Ботафого» после первого круга вёз «Палмейрасу» вообще 16 очков! Как можно разбазарить настолько убойное преимущество?! А вот так, если побеждаешь всего трижды за все 19 туров второго круга. И если твоего тренера заманивает Криштиану.

За великолепный старт «Ботафого» обязан тренеру Луишу Каштру. Команда с её скромным составом и близко не считалась фаворитом сезона и всё равно выдавала победу за победой: восьмиочковый гандикап сформировался уже после 12 матчей. Роналду заметил это и намекнул боссам «Аль-Насра»: хочу поработать с таким гением-соотечественником. Каштру ушёл, и постепенно всё развалилось. Недавний гегемон не пробился даже в топ-4.

«Палмейрас» же с будущим нападающим «Реала» Эндриком и вскоре чемпионом России в составе «Зенита» Артуром одержал на финише восемь побед в 11 турах и, продержавшись на вершине меньше месяца, прикарманил трофей.

«Аякс» против ПСВ в сезоне-2024/2025

Апрель: девять очков отрыва «Аякса» от ПСВ Май: одно очко отставания и второе место

Самый свежий пример. «Аякс» Франческо Фариоли умудрился слить за четыре тура девять очков преимущества! Вот вы уже вроде бы готовите на шеях места под медали. А тут раз – 1:1 со «Спартой». Два – 0:4 (!) с «Утрехтом». Три – 0:3 (!!) с НЕКом. Четыре – пропущенный на 90+9-й минуте гол во встрече с «Гронингеном», который ещё и в меньшинстве остался. И вот ПСВ вырывается в лидеры! С вашим бывшим тренером Петером Бошем. Истинная драма.

Ещё больше удивляет тот факт, что после 15-го тура те же девять очков «Аяксу» вёз ПСВ! Сначала отыграть такое, а затем упустить – до такого не додумались бы и в Голливуде. Сейчас, впрочем, прошлый сезон болельщики амстердамцев наверняка вспоминают с теплотой. Тогда их любимчики всё время находились в гонке. Теперь же плетутся на пятом месте.

***

Это лишь самые громкие случаи упущенных отрывов. Ещё была супергонка «Арсенала» и «Манчестер Сити» в сезоне-2022/2023, когда лондонцы лидировали 84% дистанции. Но «Сити» тогда не отпускал далеко конкурента. Возможно, вам пришло на ум что-то другое? Какой переворот в таблице вызвал у вас больше всего эмоций? Делитесь в комментариях!

