Агент Баринова высказался об игре футболиста за ЦСКА
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы футболиста ЦСКА Дмитрия Баринова, высказался о выступлении игрока за клуб.
"Дима профессионально подходит к своему делу, требования, которые предъявляет тренер, он выполняет. Насколько я знаю, никаких претензий к нему нет. Надо быть поспокойнее, игра у "армейцев" стабилизируется, будут набирать очки и все будет хорошо", - сказал Кузьмичев "РБ Спорту".
Дмитрий Баринов перешел из "Локомотива" в ЦСКА в начале января 2026 года. В текущем сезоне за "армейцев" опорный полузащитник провел 8 матчей, голевыми действиями не отличился. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года.