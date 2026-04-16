Агент Баринова высказался об игре футболиста за ЦСКА

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы футболиста ЦСКА Дмитрия Баринова, высказался о выступлении игрока за клуб.

"Дима профессионально подходит к своему делу, требования, которые предъявляет тренер, он выполняет. Насколько я знаю, никаких претензий к нему нет. Надо быть поспокойнее, игра у "армейцев" стабилизируется, будут набирать очки и все будет хорошо", - сказал Кузьмичев "РБ Спорту".

Дмитрий Баринов перешел из "Локомотива" в ЦСКА в начале января 2026 года. В текущем сезоне за "армейцев" опорный полузащитник провел 8 матчей, голевыми действиями не отличился. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года.