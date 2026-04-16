«Интер» определился с тренером на следующий сезон

Киву останется в «Интере» в следующем сезоне, заявил Маротта: «Он будет с нами. Это один из лучших молодых тренеров в Европе»
Киву продолжит работать главным тренером «Интера» в новом сезоне.
Ранее появилась информация, что «нерадзурри» хотят видеть Диего Семеоне на посту главного тренера. По данным Foot Mercato, миланцы будут готовы сменить главного тренера летом, если смогут убедить аргентинца покинуть «Атлетико».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Интер» продолжает переговоры с 45-летним Киву о новом контракте.
«Он, очевидно, останется, он снова будет с нами. Киву – один из лучших молодых тренеров в Европе», – приводит инсайдер слова президента «Интера» Беппе Маротты.
