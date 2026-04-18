Гол Батракова принес «Локомотиву» победу над «Оренбургом» в 25-ом туре РПЛ

Московский «Локомотив» обыграл на выезде «Оренбург» в матче 25-го тура чемпионата России. Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счетом 0:1.

Три факта:

1. «Локомотив» впервые в 2026-ом победил на выезде в РПЛ. Ранее подопечные Михаила Галактионова проиграли два гостевых матча подряд с общим счетом 5:1. В турнирной таблице железнодорожники с 48 очками идут на третьем месте. Отставание от лидирующего в лиге «Краснодара» составляет 5 баллов за 5 туров до завершения сезона.

2. «Оренбург» не побеждает на протяжении пяти матчей подряд. В этих матчах у команды, возглавляемой Ильдаром Ахметзяновым три поражения с общим счетом 0:4. По итогам тура оренбуржцы останутся в зоне прямого вылета из РПЛ с 20 очками.

3. «Локомотив» не пропустил впервые за десять матчей чемпионата России. Последнюю «сухую» игру красно-зеленые провели 9 ноября прошлого года против «Оренбурга» (2:0). Всего в нынешнем розыгрыше турнира московская команда пропустила 33 мяча – больше, чем махачкалинское «Динамо» (29), грозненский «Ахмат» (31) и «Ростов» (26).

Голы: Батраков, 70 (0:1).