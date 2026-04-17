Юношеская сборная России U16 и женская юниорская команда U16 примут участие в турнирах развития УЕФА. Об этом сообщил телеграм-канал Российского футбольного союза.

Команда юношей выступит на турнире в Шымкенте (Казахстан) с 25 по 30 апреля. Соперниками россиян станут сборные Азербайджана, Пакистана и Казахстана.

Расписание матчей юношеской сборной России (время московское):

25 апреля. 13:30. Россия – Азербайджан;

27 апреля. 8:30. Россия – Пакистан;

30 апреля. 13:30. Казахстан – Россия.

Девушки в Минске (Беларусь) сыграют с командами Болгарии, Замбии и Беларуси. Даты и время матчей будут объявлены позднее.