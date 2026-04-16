Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси приобрел футбольный клуб в Испании. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Х.

Месси купил клуб «Корнелья», который выступает в третьем дивизионе испанского футбола. Он стал владельцем 100 процентов акций команды.

Ранее 38-летний футболист вошел в список двадцати претендентов на «Золотой мяч»-2026. Он занимает в нем 14-ю позицию. Отмечается, что там присутствует многолетний соперник аргентинца Криштиану Роналду. Португалец из «Аль-Насра» идет на 18-й позиции.

В текущем сезоне Месси провел шесть матчей в составе «Интер Майами». В них он забил пять мячей.