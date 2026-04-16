Экс-вратарь «Арсенала» и «Ювентуса» погиб в ДТП с поездом

Бывший голкипер лондонского "Арсенала" и туринского "Ювентуса" Алекс Маннингер погиб в автокатастрофе в возрасте 48 лет. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел 16 апреля на железнодорожном переезде. Минивэн, за рулем которого находился Маннингер, столкнулся с поездом. Прибывшие на место врачи оперативно оказали австрийцу первую помощь, однако спасти его не удалось.

Алекс Маннингер выступал за "Арсенал" с 1997 по 2002 год. В составе "канониров" он стал чемпионом Англии в сезоне-1997/98, а также обладателем Кубка Англии и Суперкубка страны. В 2002 году перешел в испанскую "Эспаньол", а затем в 2004 году подписал контракт с "Ювентусом". В туринском клубе австрийский вратарь выиграл чемпионат Италии. Завершил карьеру Маннингер в 2012 году в немецком "Аугсбурге". Всего за сборную Австрии он провел 32 матча.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. До этого сообщалось, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и участия в нем США сборная Ирана может отказаться от игры на ЧМ. Позже стало известно, что в Иране обсуждают с ФИФА возможный перенос матчей команды из США в Мексику.