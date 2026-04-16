«Фрайбург» переиграл «Сельту» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Сельта» (Испания) и «Фрайбург» (Германия). Игра проходила на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор (Англия). Игра закончилась победой команды гостей со счётом 3:1.

Первый гол в матче забил нападающий немецкой команды Игор Матанович на 33-й минуте. На 39-й минуте полузащитник Юито Судзуки увеличил преимущество «Фрайбурга». Во втором тайме на 51-й минуте Судзуки оформил дубль. В конце встречи на 90+1-й минуте хавбек Уиллот Сведберг отыграл один мяч для хозяев поля.

В первом матче «Фрайбург» разгромил «Сельту» со счётом 3:0. Таким образом, немецкая команда вышла в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с победителем пары «Бетис» – «Брага».

На стадии 1/8 финала соревнования «Фрайбург» по сумме двух встреч победил «Генк» со счётом 5:2. «Сельта» по сумме двух матчей обыграла «Лион» — 3:1.