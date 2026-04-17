«Страсбург» разгромил «Майнц» и вышел в полуфинал Лиги конференций

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Страсбург» (Франция) и «Майнц» (Германия). Игра проходила на стадионе «Мено» в Страсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Жоау Педру Пиньейру. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. По сумме двух игр «Страсбург» победил со счётом 4:2 и вышел в полуфинал Лиги конференций.

На 26-й минуте полузащитник Себастьян Нанаси открыл счёт. Через девять минут полузащитник Абдул Уаттара укрепил преимущество «Страсбурга». На 69-й минуте нападающий Хулио Энсисо довёл счёт до разгромного. На 74-й минуте нападающий Эмануэль Эмега забил четвёртый мяч хозяев.