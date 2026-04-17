«Кристал Пэлас» проиграл «Фиорентине», но вышел в полуфинал Лиги конференций

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались итальянская «Фиорентина» и английский «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля.

На 17-й минуте вингер Исмаила Сарр вывел лондонцев вперёд. На 30-й минуте нападающий Альберт Гудмундссон ударом с пенальти восстановил равенство в счёте. На 53-й минуте полузащитник Шер Ндур вывел итальянцев вперёд.

Первый матч между командами состоялся неделю назад и завершился крупной победой англичан (3:0). Таким образом, «Кристал Пэлас» вышел в полуфинал третьего по значимости еврокубка, а «Фиорентина» завершила выступления в турнире.