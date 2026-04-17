Андрей Аршавин: Соболев — это главная движущая сила «Зенита» весной

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве. Андрей Аршавин заявил, что Александр Соболев является главной движущей "Зенита" весной.

"Соболев - это главная движущая "Зенита" весной. Если он так продолжит, то будет хорошо. Замены в команде ему сейчас нет", - сказал Аршавин "Матч ТВ".

Александр Соболев выступает в составе петербургского "Зенита" с конца августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 32 матча, забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.