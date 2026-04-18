ЦСКА не смог обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ

Московский ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов».

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл футболист «Крыльев Советов» Иван Олейников. Он отличился на 65-й минуте. Матвей Кисляк через десять минут отыграл пропущенный мяч.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает пятое место, набрав 43 очка. «Крылья Советов» располагаются на 12 строчке, имея в активе 23 балла. Лидирует в турнире «Краснодар», набрав 53 очка.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.