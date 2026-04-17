У Джикии возникли проблемы в Турции

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы игрока "Антальяспора" Георгия Джикии, высказался о задержках по зарплате. Владимир Кузьмичев заявил, что задержки по зарплате не сказываются на команде.

"В Турции довольно часто такие ситуации происходят, однако если и есть задержки, турки закрывают эти вопросы. На сегодня небольшая задержка есть, но это не критично. Я думаю, на команде это никак не сказывается", - сказал Кузьмичев "РБ Спорту".

Георгий Джикия выступает в составе турецкого "Антальяспора" с июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 16 матчей и забил 2 гола. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года.