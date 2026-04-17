Мусаев раскрыл состояние Сперцяна после жесткого стыка с Педро

Мусаев о Сперцяне после стыка с Педро: все хорошо, отделался большим ушибом.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о состоянии здоровья полузащитника команды Эдуарда Сперцяна.

В матче 24-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (1:1) Сперцян получил повреждение в столкновении с Педро. Хавбек петербуржцев был удален.

«Со Сперцяном все хорошо. Он отделался большим ушибом. У него были ссадины на ноге. Старая травма его тоже не беспокоит», – сказал Мусаев.

В воскресенье «Краснодар» примет «Балтику» в 25-м туре РПЛ.