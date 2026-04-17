Радимов оценил уровень Батракова

Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о возможном переходе Алексея Батракова в "ПСЖ". Владислав Радимов заявил, что Алексей Батраков сможет получать игровое время в "ПСЖ".

"Турниров много, поэтому он сможет участвовать в матчах, пусть и не на постоянной основе, и получать игровое время. Разве уровень Батракова ниже, чем у футболистов "ПСЖ"? Я думаю, нет", - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что "ПСЖ" заинтересован в трансфере футболиста.

Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 31 матч, забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.