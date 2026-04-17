В Аргентине прокомментировали решение Месси

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) отвергла обвинения американской промоутерской компании VID, которая предъявила иск к организации за неучастие Лионеля Месси в товарищеском матче против команды Венесуэлы. Об этом сообщает портал TMZ Sports.

Ранее ТАСС сообщал, что VID подала многомиллионный иск против AFA и Месси из-за убытков, понесенных вследствие неучастия аргентинца в товарищеском матче c венесуэльцами (1:0), который прошел 11 октября в Майами.

"AFA в полном объеме выполнила свои обязательства по соответствующим соглашениям, в том числе обеспечила участие сборной Аргентины в обоих матчах, запланированных на октябрь 2025 года (Месси отыграл полный матч против сборной Пуэрто-Рико - прим. ТАСС). Соответствующие контракты, платежные ведомости и переписка могут быть представлены в суде", - сказал представитель ассоциации.

Месси 38 лет, он является восьмикратным обладателем "Золотого мяча". В Европе аргентинец выступал за французский "Пари Сен-Жермен" и испанскую "Барселону", в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024).