В РФС признали ошибку: пенальти в ворота ЦСКА назначили зря

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным решение назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче 24-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Ранее ТАСС сообщал, что 12 апреля футболисты "Сочи" со счетом 1:0 обыграли московский ЦСКА.

Пенальти был назначен главным арбитром Сергеем Цыганком после просмотра видеоповтора. ЭСК признала, что эпизод, где защитник армейцев Жоао Виктор наступает на ногу Вячеславу Литвинову, не является наказуемым, поскольку не повлиял на развитие игрового момента.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка в 24 матчах.