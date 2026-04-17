Сборные России пол футболу возвращаются: объявлены турниры и соперники U16

Директор департамента сборных команд Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков сообщил, что юношеская сборная России примет участие в турнире развития под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в казахстанском Шымкенте, передает RT.

«Если мы говорим о стратегической цели, это развитие игрока и возможность сравнить уровень подготовленности наших футболистов с зарубежными спортсменами. Безусловно, официальный турнир — это защита чести нашей страны. Здесь стоит задача выступить как можно лучше, потому что без стремления к победе не бывает совершенствования игроков», — заявил Лексаков.

Соревнования пройдут с 25 по 30 апреля. Российские футболисты выступят с национальным флагом и гимном. Соперниками станут сборные Азербайджана, Пакистана и Казахстана. По условиям турнира, каждый футболист обязан провести на поле не меньше 90 минут.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

