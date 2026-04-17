Гендиректор «Акрона» прокомментировал слова Дзюбы о «проклятии» клуба

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Константин Клюшев в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР заявил, что понимает эмоции нападающего команды Артема Дзюбы после проигрыша от московского «Динамо» в матче чемпионата России по футболу.

В понедельник «Акрон» на своем поле уступил «Динамо» в игре 24‑го тура МИР РПЛ со счетом 2:3. Тольяттинцы на 88‑й минуте сравняли счет с пенальти, но на 90+5‑й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил победный мяч. После игры Дзюба заявил, что «Акрон» проклят.

— Это эмоции футболиста, который раздосадован таким результатом. Его личные эмоции я понять могу. Должны играть, побеждать, проявлять характер на поле. Секрет успеха в нашем случае только такой. Мне кажется, что мы сейчас должны проявить себя как одна команда, играть дисциплинированно, выходить на поле и побеждать, — сказал Клюшев в эфире программы «РецепТура» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

«Акрон» набрал 22 очка и занимает 12‑е место в турнирной таблице РПЛ. В субботу команда Заура Тедеева на выезде сыграет с казанским «Рубином», начало — в 17:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча смотрите на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР с 16:55, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.