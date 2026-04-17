«Бавария» вышла на первое место в рейтинге УЕФА, опередив «Реал» после победы над ним в ЛЧ. «Ливерпуль» – третий, «Интер» – четвертый, «ПСЖ» – пятый, «Барса» – 8-я
«Бавария» стала лучшим клубом Европы по рейтингу УЕФА.
«Бавария» вышла на первое место в клубном рейтинге УЕФА.
После сегодняшнего обновления рейтинга мюнхенский клуб занимает первое место, опередив «Реал». Это произошло после победы «Баварии» над «Мадридом» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1, 4:3).
Отметим, что «Бавария» лидирует как в традиционном рейтинге УЕФА, который учитывает результаты выступлений в еврокубках за последние пять лет, так и в рейтинге за 10 сезонов.
Топ-10 клубного рейтинга УЕФА за 5 сезонов:
1. «Бавария» – 146,500
2. «Реал» – 144,500
3. «Ливерпуль» – 130,000
4. «Интер» – 127,000
5. «ПСЖ» – 126,500
6. «Манчестер Сити» – 125,500
7. «Арсенал» – 113,500
8. «Барселона» – 113,250
9. «Байер» – 105,000
10. «Атлетико» – 103,750
