В Дагестане перед матчем РПЛ чествуют героя, спасшего десятки людей

Страдающий аутизмом 19‑летний житель Каспийска Шамиль Устарбеков, который спас 23 человека во время наводнений в Дагестане, нанесет символический удар по мячу перед матчем 25‑го тура МИР РПЛ между махачкалинским «Динамо» и петербургским «Зенитом», сообщает дагестанский клуб в социальных сетях.

Встреча команд пройдет в воскресенье в Каспийске в рамках 25‑го тура МИР РПЛ. Главный судья матча Инал Танашев даст стартовый свисток в 14:30 по московскому времени.

— Во время недавнего стихийного бедствия в республике 19‑летний Шамиль Устарбеков в экстремальных условиях лично помог двум десяткам людей выбраться из воды и преодолеть опасные водные преграды в Каспийске. Именно Шамилю мы предоставим право первого символического удара по мячу в Матче помощи, — говорится в сообщении.

В конце марта и начале апреля сильные ливни привели к массовым подтоплениям в Дагестане. Глава республики Сергей Меликов отмечал, что объем осадков в некоторых районах побил многолетние рекорды.

«Динамо» набрало 23 очка и занимает 11‑е место в турнирной таблице. «Зенит» (52 очка) располагается на второй строчке.

