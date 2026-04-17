В «Акроне» сделали заявление о будущем Дзюбы

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал ситуацию с нападающим Артёмом Дзюбой. Клюшев отметил, что в вопросе продления контракта возможны любые сценарии. Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года, его контракт с клубом истекает в конце сезона-2025/2026. В текущем сезоне 37-летний форвард забил семь голов и отдал пять результативных передач в 22 матчах.

«По Артёму Сергеевичу мы вернёмся в конце сезона, ровно так же, как и по другим футболистам, у которых заканчиваются контракты. Все сценарии возможны, результаты переговоров будут зависеть от многих факторов. Ко всем относимся по‑человечески, и это человеческое отношение взаимно, футболисты так же относятся к нам. Любое предложение, которое у него будет возникать, будем обсуждать», — сказал Клюшев в эфире программы «РецепТура» на «Матч Премьер».

После 24 туров «Акрон» набрал 22 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. В субботу, 18 апреля, команда Заура Тедеева на выезде сыграет с казанским «Рубином».