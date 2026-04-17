Сборная России вновь разгромила команду Индии

Юниорская женская сборная России (U17) в третьем товарищеском матче обыграла команду Индии.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:0. На 46-й минуте автором первого гола стала Валерия Меняйлова. На 80-й минуте преимущество россиянок удвоила Полина Фролова, а Анна Быханова забила третий мяч на добавленной минуте ко второму тайму.

Эта победа стала для российской команды третьей в серии из трех запланированных товарищеских встреч с индийскими спортсменками.

14 и 16 апреля россиянки также одержали победы. Первый матч завершился со счетом 4:0, второй — 3:0. Таким образом, суммарный счет трех игр составил 10:0 в пользу сборной России.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее стало известно, что сборная России сыграет на турнире УЕФА с флагом и гимном.