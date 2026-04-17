Глава ФИФА объяснил высокие цены на билеты на матчи ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался по поводу высокой стоимости билетов на игры ближайшего чемпионата мира.

"Основным и пока единственным источником дохода для ФИФА является чемпионат мира. Мы получаем доход в течение месяца, а остальные 47 месяцев до следующего чемпионата мира мы тратим эти деньги", - цитирует Инфантино L'Equipe.

Ранее в прессе писали, что ФИФА подняла стоимость билетов на финал чемпионата мира, который состоится в июле 2026 года, до 10 990 долларов. Это произошло после возобновления продаж.

Цена билетов на матч открытия чемпионата мира между сборными Мексики и ЮАР, который пройдёт 11 июня в Мехико, увеличилась до 2985 долларов. Ранее их можно было приобрести за 2355 долларов.