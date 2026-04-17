«Барсе» интересен нападающий «Атлетико»

«Барселона» интересуется Серлотом.

«Барселоне» интересен нападающий «Атлетико» Александер Серлот, сообщает журналист Маттео Моретто.

Клуб сделал официальный запрос по поводу норвежца. Руководство сине-гранатовых хочет перестраховаться на фоне неопределенности вокруг Роберта Левандовского.

Поляк еще не дал согласия на продление контракта с «Барселоной». У него есть выгодные предложения за пределами Европы.

Отмечается, что профиль Серлота, чей контракт рассчитан до 2028 года, устраивает клуб благодаря его техническому сходству с Левандовским и способности быстро адаптироваться к схеме Ханса-Дитера Флика.

В текущем сезоне Ла Лиги 30-летний форвард забил 10 голов в 30 матчах.