«Барсе» интересен нападающий «Атлетико»

«Барсе» интересен Серлот. В клубе считают, что форвард «Атлетико» схож с Левандовским и может адаптироваться к схеме Флика (Маттео Моретто)
«Барселоне» интересен нападающий «Атлетико» Александер Серлот, сообщает журналист Маттео Моретто.
Клуб сделал официальный запрос по поводу норвежца. Руководство сине-гранатовых хочет перестраховаться на фоне неопределенности вокруг Роберта Левандовского.
Поляк еще не дал согласия на продление контракта с «Барселоной». У него есть выгодные предложения за пределами Европы.
Отмечается, что профиль Серлота, чей контракт рассчитан до 2028 года, устраивает клуб благодаря его техническому сходству с Левандовским и способности быстро адаптироваться к схеме Ханса-Дитера Флика.
В текущем сезоне Ла Лиги 30-летний форвард забил 10 голов в 30 матчах.
