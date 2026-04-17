Федотов рассказал, кто виноват в судейском решении по Педро

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» АЛЕКСАНДРОМ БЛАГОРАЗУМОВЫМ прокомментировал решение ЭСК РФС признать ошибочным решение арбитра Сергея Карасева удалить полузащитника «Зенита» Педро в матче 24‑го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).

Педро получил красную карточку на 78‑й минуте после видеопросмотра за фол на капитане «быков» Эдуарде Сперцяне.

- Вы говорили, что Карасев не ошибся, остались при своем мнении?

- Я до сих пор считаю, что Карасев не ошибся, потому что, отработав эпизод, после увиденного, он имел все основания показывать прямую красную карточку. Отмечу, что в ЭСК приняли это решение не единогласно, т.е. не все эксперты считают, что данное наказание заслуживало желтой карточки.

Это дискуссионный момент - все преподносят это так, что Карасев ошибся и давайте его накажем, чтобы показать, кто в этом ответственен.

- А кто в этом ответственен?

- На самом деле - никто. Карасев принял решение, которое дискуссионное. Это такая бюрократическая проволочка - клуб подает протест, решение пересматривают, карточку отменяют.

- Тогда получается логично, что Карасев получил назначение на VAR в предстоящем туре, а не отстранение?

- Да, потому что у него была большая нагрузка в виде трех игр подряд в чемпионате. Я считаю, что Карасева никто не отстранял за эту ошибку, которую я не считаю ошибкой. Он продолжает дальше работать, я думаю, что на следующий тур и далее на Кубок, что-то он получит.

Карасев выступит в роли арбитра VAR в матче 25-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и ЦСКА.