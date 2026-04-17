Козлов назвал причины ухода из "Краснодара"

Футболист Данила Козлов решил уйти из футбольного клуба "Краснодар" из-за недостатка игрового времени и отсутствия четких перспектив в команде. Об этом спортсмен рассказал "Спорт-Экспрессу".

Ранее ТАСС сообщал, что Козлов подписал контракт с московским ЦСКА. Соглашение рассчитано до июня 2029 года с опцией продления еще на один сезон.

"Если бы выходил чаще и на большее время, то не рассматривал бы трансфер в новую команду. Когда чувствуешь, что развитие замедляется и при этом не предвидится изменений в ближайшем будущем, нужно что-то менять. Были разговоры, что я должен проявить себя в Кубке России, но ситуация не изменилась", - сказал Козлов.

Козлову 21 год, он выступал за "Краснодар" с июня 2024 года. В составе команды в прошлом сезоне он стал чемпионом России. В текущем сезоне полузащитник провел 28 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять голевых передач. Козлов является воспитанником петербургского "Зенита", за основную команду он провел три матча. С января по июнь 2024 года Козлов был игроком калининградской "Балтики".