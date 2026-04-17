Кайседо продлил контракт с "Челси"

Английский футбольный клуб "Челси" продлил контракт с полузащитником команды Мойсесом Кайседо. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2033 года.

Кайседо 24 года, он перешел в "Челси" из английского "Брайтона" в 2023 году. В текущем сезоне полузащитник провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

"Челси" занимает 6-е место в чемпионате Англии, набрав 48 очков в 32 матчах.