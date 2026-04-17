Захарян не вошел в заявку "Реал Сосьедад" на финал Кубка Испании

Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян не вошел в заявку команды на финальный матч Кубка Испании по футболу с "Атлетико". Об этом сообщает пресс-служба "Реал Сосьедад".

Встреча пройдет 18 апреля и начнется в 20:00 мск. Ранее ТАСС сообщал, что Захарян был в заявке "Реал Сосьедад" в двух последних матчах, но не принял участие в играх.

Захаряну 22 года, в текущем сезоне он забил 1 мяч в 20 матчах в разных турнирах. Полузащитник выступает за "Реал Сосьедад" с августа 2023 года.