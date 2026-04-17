Игрок «Краснодара» Черников дисквалифицирован на два матча Кубка

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать полузащитника «Краснодара» Александра Черникова на два матча Фонбет Кубка России, один из которых – условно.

© Чемпионат.com

На 89-й минуте первого финального матча Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо» (0:0) Черников шлепнул ладонью по лицу защитника бело-голубых Хуана Касереса. Главный судья встречи Иван Абросимов удалил футболиста «быков» после просмотра повтора.