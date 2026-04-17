Букмекеры оценили выступление Сафонова в Лиге чемпионов

Букмекеры оценили выступление российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Betonemobile.

Аналитики считают, что Сафонова с вероятностью 12,8 процента признают лучшим вратарем турнира. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 7,80.

Российский голкипер не пропустил ни одного мяча в четвертьфинальном противостоянии своей команды с «Ливерпулем». По итогам двух матчей ПСЖ прошел мерсисайдцев с общим счетом 4:0. В полуфинале подопечные Луиса Энрике сыграют с «Баварией».

После противостояния в 1/8 финала с «Челси» Сафонова включили в команду недели Лиги чемпионов. Во втором матче 27-летний россиянин сделал девять сейвов, а также выполнил результативную передачу на нападающего парижан Хвичу Кварацхелию.