«Лацио» на выезде обыграл «Наполи» в матче чемпионата Италии

Римский «Лацио» одержал победу над «Наполи» в матче 33‑го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Маттео Канчелльери и Тома Башич.

На 31‑й минуте матча полузащитник «Лацио» Маттиа Дзакканьи не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Римский клуб с 47 очками занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, неаполитанцы (66) идут вторыми.

В другом матче дня «Парма» на выезде переиграла «Удинезе» — 1:0. Автором гола стал Неста Эльфеж.

Чемпионат Италии. 33-й тур

«Наполи» (Неаполь) — «Лацио» (Рим) — 0:2 (0:1)

Голы: Канчелльери, 6. Башич, 57.