«Зенит» и «Спартак» оштрафовали из-за поведения болельщиков. Об этом сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС).

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес штрафные санкции обоим клубам по итогам их полуфинального матча «Пути регионов» Кубка России. По его итогам победу одержали москвичи (0:0, 6:7 пен.).

«Зенит» оштрафован за использование зрителями пиротехнических изделий и бросание предметов в игрока соперника на 380 тысяч рублей. Спартаковцы заплатят 130 тысяч за то, что их фанаты скандировали оскорбительные речевки в адрес соперника.

Ранее сообщалось, что болельщики сине-бело-голубых забросали бутылками игроков «Спартака» по окончании игры. Одна из них попала в голову форварду красно-белых Манфреду Угальде.

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ЦСКА. «Зенит» прекратил борьбу за титул.