Назван фаворит матча между «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

Букмекеры назвали фаворита матча 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Sports.

Лондонцы котируются фаворитами матча с коэффициентом 2,15. На победу «Манчестер Юнайтед» эксперты дают 3,40, на ничью – 3,70.

Матч пройдет 18 апреля. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов сезона-2025/26. Аналитики считают, что победу в турнире одержит мюнхенская «Бавария». Коэффициент на этот исход равен 2,85. Успех лондонского «Арсенала» можно взять за 3,10.