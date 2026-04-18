Сафонова признали самым трудолюбивым российским игроком

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов благодаря трудолюбию смог доказать свою состоятельность, несмотря на скепсис во Франции. Его слова приводит «Советский спорт».

«Сафонов — самый упертый и трудолюбивый российский игрок. Это футболист, который всем все доказал. В «ПСЖ» его все хоронили, мол, едет туда запасным, шансов нет. Глядя на него, все молодые российские игроки должны понимать, что в Европе играть можно, если профессионально относиться к делу, — сказал Канчельскис.

Российский вратарь перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.