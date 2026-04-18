«Реал» принял решение по будущему Мбаппе и Винисиуса

Руководство мадридского «Реала» по итогам текущего сезона приняло решение не выставлять на трансфер нападающих Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает El Mundo.

По данным издания, в клубе признают, что тренеры Карло Анчелотти, Хаби Алонсо и Альваро Арбеоа за последние два года не смогли полностью раскрыть потенциал команды. Причинами называются многочисленные травмы, которые мешали наладить игровые связи между футболистами. В состав «Реала» также входят Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде и Арда Гюлер. Их уход в ближайшее трансферное окно не планируется.

Хаби Алонсо возглавил клуб в мае 2025 года. В январе 2026 года его сменил Альваро Арбеоа. В сезоне-2025/26 клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив мюнхенской «Баварии» с общим счетом 3:4. В чемпионате Испании за семь туров до конца «Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на девять очков.