Защитник «Ливерпуля» Фримпонг: ни один сезон не является провальным

Защитник «Ливерпуля» Жереми Фримпонг высказался о нынешнем сезоне, по итогам которого команда останется без трофеев. Футболист в данном контексте упомянул баскетболиста «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«Невозможно побеждать постоянно. Порой приходится проходить через такие периоды, чтобы создать всё заново. Я слежу за карьерой Янниса. Однажды у него спросили: «Стал ли этот сезон провальным для тебя?» На что он ответил: «Нет, это не провал. Это путь к успеху». Яннис упомянул Майкла Джордана. Когда он проигрывал в финалах, было ли это провалом для него и обесценило ли это как-то его карьеру? Нет. Это был путь к успеху. Поэтому ни один сезон не следует считать провальным, несмотря на всё разочарование. Этот тот путь, по которому мы должны пройти, чтобы достичь своей цели. Никто не любит проигрывать. Ты заходишь в раздевалку, смотришь на всех вокруг и понимаешь: никто не любит поражения. На этом моменте я бы хотел вернуться к словам Янниса: ни один сезон не является провальным. Когда ты проигрываешь, то чувствуешь себя просто ужасно, что просто не передать. Но это те самые шаги», — приводит слова Фримпонга The Telegraph.