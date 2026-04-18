"Урал" одержал разгромную победу над "Соколом"

Завершился матч 29-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались саратовский «Сокол» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра прошла на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ефим Рубцов из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 3:0 праздновала команда гостей.

Первый мяч в игре забил полузащитник «Урала» Юрий Железнов на второй минуте. Хавбек Роман Акбашев удвоил преимущество команды гостей на 57-й минуте. Третий мяч «Соколу» забил на 79-й минуте полузащитник Никита Морозов.

По состоянию на текущий момент «Сокол» набрал 16 очков и находится на последнем, 18-м месте, турнирной таблицы. «Урал» заработал 52 очка и располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Сокол» на домашнем поле встретится с красноярским «Енисеем» 22 апреля, а «Урал» в этот же день также в домашнем матче сыграет с московским «Торпедо».