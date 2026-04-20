Агент Глебова высказался о травме футболиста

Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы игрока ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о травме футболиста.

"Более менее обошлось, но придется пропустить пару недель. Надеемся, что он поможет команде в кубковом матче против "Спартака" 6 мая", - сказал Хархаров "Спорт-Экспрессу".

18 апреля состоялся матч в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими "Крыльями Советов" и московским ЦСКА. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Футболист "армейцев" Кирилл Глебов был заменен в конце первого тайма из-за повреждения мышц задней группы бедра.