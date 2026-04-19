Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в 16-м матче подряд

Российский голкипер Матвей Сафонов включён в стартовый состав «ПСЖ» на матч 30-го тура французской Лиги 1, в котором его команда встретится с «Лионом». Российский голкипер выйдет в основном составе французского гранда 16-й раз подряд.

Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Пачо, Эрнандес, Забарный, Бералдо, Витинья, Маюлу, Баркола, Дуэ, Рамуш.

До встречи с «Лионом» Сафонов семь раз сыграл с первых минут в Лиге чемпионов и восемь раз в чемпионате Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в девяти из которых отыграл «на ноль».

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.