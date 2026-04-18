Жозе Моуринью может вернуться на пост главного тренера «Реала»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера «Реала». Согласно информации португальского издания Record, его кандидатура набирает популярность в мадридском клубе. В окружении президента «Реала» Флорентино Переса активно обсуждают возможность возвращения португальца.

На следующей неделе запланирована встреча руководства клуба с Альваро Арбелоа. Ожидается, что после этой встречи будет принято окончательное решение о будущем нынешнего тренера. Расставание с Арбелоа не станет неожиданностью для большинства сотрудников клуба, что подстегнуло «Реал» активизировать поиски замены.

Португалец уже возглавлял мадридцев с 2010 по 2013 год, за это время он выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок страны.