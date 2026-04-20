Нападающий «Атлетико» и защитник «Интера» хотят перейти в «Барселону»

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес и защитник «Интера» Алессандро Бастони отдают предпочтение «Барселоне». Если Альварес решит покинуть мадридский клуб, он выберет предложение каталонского клуба перед «Арсеналом» и «ПСЖ». Бастони готов помочь «Барселоне» снизить цену на его переход, как только спортивный директор клуба Деку получит одобрение тренера Ханс-Дитера Флика. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» нацелена на приобретение центрального нападающего и защитника. Альварес, у которого контракт с «Атлетико» до 2030 года, оставил возможность ухода открытой. Он заявил, что счастлив в клубе, но не исключает смены команды. Несколько клубов, включая «Арсенал» и «ПСЖ», интересуются Альваресом, но наиболее привлекательное предложение поступило от «Барселоны».

Сделка по Бастони кажется более осуществимой. Переговоры могут начаться в ближайшее время. Бастони хочет перейти в «Барселону» и завоевать титул чемпиона Италии перед уходом. Если сделка состоится, он обсудит с «Интером» свой переход и постарается снизить запрашиваемую цену в € 70-80 млн. Бастони считает, что сейчас подходящее время покинуть Италию после успешных сезонов.