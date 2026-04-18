«Борнмут» переиграл «Ньюкасл Юнайтед» в 33-м туре АПЛ

Завершён матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» и «Борнмут». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «вишни». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра матча выступил Томас Брамэлл.

Маркус Таверньер на 32-й минуте вывел гостей вперёд, Уильям Осула на 68-й минуте сравнял счёт, а победный гол на 85-й минуте забил Адриен Трюффер.

После этой игры «Ньюкасл Юнайтед» с 42 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Борнмут» с 48 очками находится на восьмом месте.

В следующем туре «сороки» 25 апреля на выезде встретятся с «Арсеналом», «вишни» 22 ареля примут «Лидс Юнайтед».