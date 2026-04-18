«Акрон» в меньшинстве сыграл вничью с «Рубином» благодаря голу Артёма Дзюбы

Завершился матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались казанский «Рубин» и «Акрон» из Тольятти. Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Защитник «Рубина» Никита Лобов открыл счёт на 49-й минуте. Нападающий гостей Артём Дзюба сравнял счёт на 62-й минуте. На 67-й минуте защитник «Акрона» Марат Бокоев был удалён за фол на Ильей Рожкове.

После 25 туров чемпионата России казанская команда набрала 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Клуб из Тольятти заработал 23 очка и располагается на 12-й строчке.