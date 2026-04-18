Дзюба заявил, что ему приятно стать лучшим бомбардиром в истории «Акрона»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил «Матч ТВ», что ему приятно стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

В субботу «Акрон» в гостевом матче 25‑го тура МИР РПЛ сыграл вничью с «Рубином» (1:1). Дзюба отметился голом, который стал для него 18‑м в составе тольяттинской команды, это лучший показатель в истории «Акрона».

— Прихрамываешь. Все ли в порядке?

— Все нормально.

— Ты стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона».

— Приятно, очень приятно, — сказал Дзюба «Матч ТВ».

«Акрон» набрал 23 очка и занимает 13‑е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Заура Тедеева 23 апреля сыграет дома против махачкалинского «Динамо».

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.