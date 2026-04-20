Легионер «Пари НН» высказался о предстоящем матче с «Оренбургом»

Нападающий «Пари НН» Реналдо Сефас заявил «Матч ТВ», что предстоящий матч 26‑го тура чемпионата России против «Оренбурга» будет самым важным для его команды в этом сезоне.

В субботу в матче 25‑го тура МИР РПЛ нижегородцы дома сыграли вничью в игре против московского «Динамо» со счетом 1:1. Сефас отдал голевую передачу. В следующем туре нижегородцы сыграют в гостях против «Оренбурга» 22 апреля.

— Во втором тайме в исполнении вашей команды был всего один удар. Как можно это объяснить?

— Всё зависит от соперника. Мы играли против хорошей команды, поэтому нам нужно было просто отсиживаться и ждать своих моментов.

— Сейчас нет проблем со сном? Вспоминая ваш приезд в день игры с «Ростовом» и последующий выход на поле, интересно, нормализовалось ли физическое состояние.

— Проблем нет, я в порядке. Полон энергии и готовый играть и побеждать.

— Следующий матч против «Оренбурга» будет главной игрой сезона?

— Да, можно так сказать. У нас с ними разница всего в два очка. Эта игра будет как финал для нас. Мы игрой против «Динамо» показали, на что способны. Так что можем доказывать это с любой командой, — сказал Сефас «Матч ТВ».

«Пари НН» после 25 туров с 22 очками занимает 14‑е место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» (20) идет 15‑м.

